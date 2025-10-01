Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık dev bir satın alma anlaşmasıyla el değiştiriyor. Anlaşma, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile imzalandı.

Bu satın alma, yalnızca oyun dünyasının değil, küresel ekonomi tarihinin de dönüm noktalarından biri oldu. Çünkü 55 milyar dolarlık bu işlem, “tarihin en büyük borçla finanse edilen şirket devralması” olarak kayıtlara geçti.

BORSADAN DA ÇEKİLİYORLAR

Anlaşmaya göre EA, artık borsada işlem görmeyecek. Tüm hisseler satın alınarak şirket özel mülkiyete geçti. Hisse başına 210 dolar değer biçilen satış, EA’nin mevcut piyasa değerinin yüzde 25 üzerinde bir fiyatlandırmaya işaret ediyor. Bunun yaklaşık 36 milyar doları yatırımcılar, geri kalan kısmı ise kredi yoluyla karşılandı.

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Satın alma sonrası en çok konuşulan konu ise işten çıkarmalar oldu. EA’nın köklü stüdyolarından BioWare, söylentilere göre sürecin en çok etkilenecek birimi olabilir. Insider Gaming’in aktardığı bilgilere göre, stüdyo çalışanları şimdiden belirsizlikten duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

BioWare’den bir çalışan, “Dragon Age döneminde yaşadıklarımızı hatırlayın. Eğer o zaman zor bir süreçse, şimdi bazı arkadaşlarımızın neler düşündüğünü tahmin edebilirsiniz” sözleriyle endişeyi özetledi. Bir diğer çalışan ise, “Bize işimizin bittiği söylenene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu en sağlıklı yaşam tarzı değil ama maaşlarımız yatmaya devam ettiği sürece kimse çekip gitmeyecek” dedi.

CİDDİ KÜÇÜLMELER YAŞANMIŞTI

BioWare, Anthem’in başarısızlığının ardından geçen yıl piyasaya sürdüğü Dragon Age: The Veilguard ile geri dönüş yapmaya çalışmıştı. Oyun, eleştirmenlerden olumlu yorumlar alsa da satışlar bekleneni karşılamadı. EA, oyunun 3 milyon oyuncuya ulaşmasını hedeflemişti, ancak Ocak 2025 itibarıyla yalnızca 1,5 milyon oyuncuya erişildi. Bu tablo, stüdyoda ciddi küçülmelere yol açtı ve çalışan sayısı yüzde 10’un altına düştü.

TÜM ENDÜSTRİ DİKEN ÜSTÜNDE

EA’nın yeni sahiplerinin nasıl bir strateji izleyeceği, yalnızca BioWare değil, tüm oyun dünyası için kritik bir soru haline geldi. Zira böylesine büyük bir devralma, oyun sektöründe güç dengelerini kökten değiştirebilir. Şimdilik çalışanlar, “çıkarılmayı bekleyenler listesinde olup olmadıklarını” öğrenmeye çalışırken; oyun dünyası, gözlerini EA’nın yeni dönemine çevirmiş durumda.