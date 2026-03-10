Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Renault Grubu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 2026 yılının sonu itibarıyla Türkiye'de üretimine başladığı modeller hakkında bilgi vermişti.



Bugün, yıl sonunda üretim bandında yer alması planlanan modeller açıklanırken, Bursa'daki fabrikada üretilecek araçlar arasında şık tasarımı ile SUV sınıfında dikkat çeken bir model de yer aldı.



Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Dacia Striker, Renault Grubu'nun 'Uluslararası Oyun Planı' kapsamında Türkiye’de üretimi planlanan dört modelden (Clio, Duster, Borael) oluşan ürün gamını tamamlıyor.



BURSA'DA ÜRETİLECEKLER



400 milyon Euro'yu aşan bir yatırım paketi kapsamında geliştirilen yeni C segmenti model, yıl sonunda Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek. Bu projeyle birlikte Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi olacak.





Dacia, yeni çoklu enerji seçenekli crossover modeli Striker ile C segmentindeki atağını güçlendiriyor. Striker, Dacia’nın C segmentinde elektrifikasyonu erişilebilir kılma hedefini yansıtıyor. Ürün gamında hibrit versiyon, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG seçenekleri yer alacak. Bursa'da üretilecek elektrikli de yolda.





