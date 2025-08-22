Akıllı telefon devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapmasına rağmen, şu ana kadar her sattığı araçtan zarar ediyor. Ancak şirketin mali tabloları, bu zararın giderek azaldığını ve kârlılığın kapıda olduğunu gösteriyor. Daha da dikkat çekici olan ise Xiaomi CEO’su Lei Jun’un bizzat yaptığı açıklama: “Teslimat beklemek istemeyen müşteriler, başka markalara yönelebilir.”

HER ARAÇTA 20 BİN LİRA ZARAR

Xiaomi’nin 2025’in ikinci çeyreğine ait finansal verilerine göre, Auto bölümünün operasyonel zararı 41 milyon dolar (yaklaşık 300 milyon yuan) olarak açıklandı. Bu dönemde şirket toplam 81.302 elektrikli otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Bu da araç başına ortalama 507 dolar zarar anlamına geliyor.

Geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında ise tablo giderek iyileşiyor:

-2025 1. Çeyrek: Araç başına 905 dolar zarar

-2024 4. Çeyrek: Araç başına 1.376 dolar zarar

Bu istikrarlı düşüş, şirketin kârlılık noktasına yaklaştığını ortaya koyuyor.

PARA KAZANACAKLARI GÜNÜ BEKLİYORLAR

Xiaomi’nin sadece zararını azaltmakla kalmadığı, aynı zamanda brüt kâr marjını da artırdığı görülüyor. Şirketin raporuna göre, otomotiv ve yapay zeka odaklı birimlerde brüt kâr marjı %15.4’ten %26.4’e yükseldi. Bu artış, şirketin mali açıdan güç kazandığını gösteriyor.

Analistler, bu gidişatla Xiaomi Auto’nun ya bir sonraki çeyrekte ya da 2025 yılı sonunda ilk kez kâra geçebileceğini öngörüyor.

FİYATLAR UÇTU

Xiaomi’nin premium segmentte konumlandırdığı SU7 Ultra modeli, fiyat artışında büyük rol oynuyor. 2024’ün ikinci çeyreğinde ortalama 31.340 dolar olan araç satış fiyatı, şu anda 34.770 dolara yükseldi. SU7 Ultra’nın “Racing” paketi 86.390 dolara, Nürburgring Edition ise 111.700 dolara kadar çıkıyor.

RAKİBİNİ ÖNEREN CEO EZBER BOZDU

Ancak her şey bu kadar parlak değil. Yoğun talep, uzayan teslimat süreleri ve müşteri şikayetlerini de beraberinde getirdi. Bunun üzerine Xiaomi CEO’su Lei Jun, sektör için pek alışık olunmayan bir açıklamada bulundu.

Müşterilere seslenen Jun, sabırsız olanlara şu öneriyi yaptı: “Eğer daha hızlı bir şekilde elektrikli otomobil sahibi olmak istiyorsanız, başka markaların modellerine de bakabilirsiniz.”

Jun’un önerileri arasında, doğrudan rakip olan Tesla Model Y, Xpeng G7 ve Li Auto L8 gibi modeller dikkat çekiyor. Hatta Tesla'nın son kampanyalarına atıfta bulunan Lei Jun, “Model Y gerçekten harika bir otomobil, değerlendirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.