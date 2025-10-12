Oyun dünyasında taşları yerinden oynatan açıklama, Xbox’un kurucu ekibinden Laura Fryer’dan geldi. Fryer, Microsoft’un son dönemdeki kararlarını sert bir dille eleştirerek, “Xbox artık oyuncuları değil, kârı önceliyor” dedi.

“LİDERLİK BALONDA YAŞIYOR”

Kişisel YouTube kanalında yayımladığı videoda konuşan Fryer, özellikle Xbox Game Pass fiyat artışlarını hedef aldı.

Microsoft’un paylaştığı bilgilendirme videosunu “duyarsız” olarak nitelendiren Fryer, şu ifadeleri kullandı: “Bu durum, Xbox’un nasıl bir balonun içinde yaşadığını gösteriyor. Liderlik, onları başarılı yapan şeyin ne olduğunu artık anlamıyor.”

2008’den bu yana şirkette artan ‘evet efendim’ kültürünün Xbox’un ruhunu yok ettiğini savunan Fryer, “Bir zamanlar Xbox’un temelinde oyuncularla kurulan gerçek bir bağ vardı. Şimdi her şey hizmet ve gelir odaklı,” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

“BU ZAMLAR BİR İHANET GİBİ”

Fryer, Xbox’un köklerinden uzaklaştığını belirterek, “Açgözlülük, oyun sevgisinin önüne geçti” ifadesini kullandı.

Ona göre Xbox markası, “özel oyunları ve topluluk ruhu” sayesinde büyümüştü, ancak artık oyuncuların güvenini kaybetti: “Bu zamlar, yıllardır sadık kalan hayranlar için bir ihanet gibi hissettiriyor.”

“EĞER HER ŞEY XBOX’SA, HİÇBİR ŞEY GERÇEKTEN XBOX DEĞİLDİR”

Fryer, Xbox’un orijinal vizyonunun sadece donanım satmak değil, oyuncular ve geliştiriciler arasında güçlü bir ekosistem kurmak olduğunu hatırlattı. Ancak günümüzde bu bağın tamamen zayıfladığını söyleyen Fryer, “Artık Xbox’un içinde kalmak için hiçbir neden yok. Eğer her şey Xbox’sa, o zaman hiçbir şey gerçekten Xbox değildir,” dedi.

“DENEME-YANILMA YÖNETİMİNE DÖNDÜLER”

Fryer, mevcut yönetimi “vizyon eksikliğine” sahip olmakla eleştirdi. Xbox’un bulut oyunlarına yönelmesini anlayabildiğini ancak bunun “oyuncuları anlamayan bir liderlikle” yürütülmesinin markaya zarar verdiğini söyledi: “Artık Xbox yöneticileri ne oyuncuların ne de geliştiricilerin dünyasını anlıyor. Bu, markanın değerini yavaş yavaş eritiyor.”

Microsoft’tan yıllar önce ayrılmış olmasına rağmen, Fryer’ın sözleri Xbox’un kimlik krizini yeniden gündeme taşıdı.

Oyun topluluklarında büyük yankı uyandıran bu çıkış, “Xbox gerçekten yönünü mü kaybetti?” sorusunu yeniden alevlendirdi.