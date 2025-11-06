Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ŞIK Makas Fabrikası’nda işten çıkarılan işçiler, seslerini duyurabilmek için Ankara’ya gitti, Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. İşçiler, fabrikanın devletten aldığı teşviklerle neredeyse sıfır maliyetle kurulduğunu ve yıllar boyunca çıplak asgari ücretle, sosyal haklar tanınmadan çalıştırıldıklarını söyledi. Fabrikanın ISO 500 listesine girip büyük oranda kâr etmesine rağmen işçilere son 3 aydır maaş ödenmediği de belirtildi.





1 MİLYAR LİRA ALACAKLARI VAR



Açıklamada, “Maaşlarımız, kıdem tazminatlarımız ve yıllık izin ücretlerimizle birlikte toplam alacak 1 milyar liraya ulaşıyor. İşçiler, “Patron, ‘param yok’ diyerek bizim paramıza çöküyor” ifadesini kullandı.