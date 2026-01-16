İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 18 isim, Emniyet işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.



Bu sabah gözaltına alınan 5 ismin de dahil edilmesiyle birlikte operasyondaki toplam gözaltı 23'e yükselirken, gözaltına alınan isimler arasında İpekyol markasının sahibi Yalçın Ayaydın'ın 29 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın da yer aldı.



Gözaltına alınan isimler arasında eski milli futbolcu Ümit Karan, Bade Nogay, Burak Doğan, Deniz Berk Cengiz, Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın bulunuyor.

AKP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN KUZENİ, HADİSE'NİN ESKİ SEVGİLİSİ



Mert Ayaydın'ın adı 2024 yılında şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularında geçmiş, ikili Levent'teki bir mekanın çıkışında beraber görüntülenmişti.





Türkiye'de 180'e yakın şubesi bulunan İpekyol markasının veliahtı olarak görülen Mert Ayaydın, ayrıca AKP 28. dönem İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın'ın kuzeni olarak tanınıyor.