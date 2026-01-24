Belçika merkezli süpermarket zinciri Colruyt, 1998 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Fransa pazarından çıkma kararı aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, özellikle Fransa’nın kuzeydoğusunda yürütülen operasyonlarda yoğun rekabet, artan maliyetler ve düşük kârlılık nedeniyle sürdürülebilir bir büyüme sağlanamadığı vurgulandı.

Fransız ve Belçika basınında yer alan haberlerde, yapılan yüksek yatırımlara rağmen beklenen finansal performansın yakalanamamasının bu kararı kaçınılmaz hale getirdiği ifade edildi.

100 MAĞAZASINI RAKİPLERİNE SATACAK

Colruyt, Fransa’daki 105 mağazasının 100’ünü dört farklı süpermarket zincirine satacak. Satış planına göre:

81 mağaza Intermarché’ye,

14 mağaza Leclerc’e,

3 mağaza Carrefour’a,

2 mağaza Super U’ya devredilecek.

Bu satış işlemi sayesinde mağazalarda görev yapan 2 bin 80 çalışanın istihdamının korunacağı bildirildi. Ancak şirketin lojistik altyapısı için henüz bir alıcı bulunamadığı da belirtildi.

705 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

Sendikalar UNSA ve CGT, Colruyt’un Fransa’dan çekilmesiyle birlikte toplam 705 kişinin işini kaybedeceğini açıkladı. İşten çıkarmaların yaklaşık 600’ünün Dole bölgesinde yoğunlaştığı ifade edilirken, bu durumun bölgedeki aileler için ciddi bir belirsizlik yarattığına dikkat çekildi.

Sendikalar, çalışanların “şirketin finansal ve stratejik kararlarının bedelini ödediğini” savunurken, mevcut sözleşmelerin mart ayına kadar sona ermesinin beklendiğini duyurdu.

ÇEKİLME SÜRECİ GEÇEN SENE BAŞLADI

Colruyt, Fransa pazarından çıkış sürecini geçen yıl haziran ayında başlatmış ve mağazaların satışı için Les Mousquetaires Group ile görüşmelere girdiğini kamuoyuna açıklamıştı. Şirket ayrıca, Fransa’da sunduğu Collect & Go hizmetini 31 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sonlandırdı.