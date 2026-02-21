Dünyanın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Costco, en ikonik ürünlerinden biri olan "rotisserie" (fırınlanmış bütün tavuk) üzerinden ciddi bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından desteklenen ve Seattle federal mahkemesinde açılan toplu dava dilekçesinde, şirketin Nebraska’daki tavuk işleme tesislerinde salmonella kontaminasyonunu kontrol altına almakta yetersiz kaldığı öne sürülüyor.

"RİSK BİLDİRİLSEYDİ BU PARAYI ÖDEMEZDİM"

Reuters tarafından aktarılan dava detaylarına göre, Missouri eyaletinden Lisa Taylor isimli bir tüketici, şirketin potansiyel sağlık risklerini şeffaf bir şekilde paylaşmadığını savunuyor. Ayda ortalama iki tavuk satın aldığını belirten Taylor, kontaminasyon riskinden haberdar edilmesi durumunda ürüne bu bedeli ödemeyeceğini ifade ederek, "fazla ödeme yaptığı" gerekçesiyle tazminat talep ediyor.

Dava dosyası, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan bir araştırmayı temel alarak, tedarik zincirindeki denetim eksikliklerine dikkat çekiyor.

4.99 DOLARLIK SEMBOL TEHLİKEDE

Costco için bu dava sadece finansal bir risk değil, aynı zamanda ciddi bir prestij meselesi. Şirketin yıllık toplantısında paylaşılan verilere göre, 2025 yılında dünya genelinde 157 milyondan fazla fırınlanmış tavuk satışı gerçekleştirildi.

Yıllardır 4.99 dolarlık sabit fiyatıyla raflarda yer alan bu ürün, sadece bir gıda maddesi değil; Costco’nun "uygun fiyat" politikasının sembolü ve mağazalara müşteri çeken en önemli lokomotif güçlerden biri olarak kabul ediliyor.