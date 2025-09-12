Pandemi döneminde popülerliği artan video platformu Vimeo, İtalyan uygulama geliştiricisi Bending Spoons tarafından 1,38 milyar dolara satın alınacağını açıkladı. Anlaşma, şirketin halka arzından dört yıl sonra yeniden özel mülkiyete geçmesini sağlayacak.

Vimeo hissedarları, hisse başına 7,85 dolar nakit ödeme alacak. Bu rakam, şirketin son kapanış fiyatına göre yüzde 63 prim anlamına geliyor. Açıklamanın ardından hisseler yüzde 60’tan fazla değer kazanarak 7,74 dolara yükseldi.

PİYASA DEĞERİNİN YÜZDE 90'INI KAYBETTİ

2021’de Barry Diller’ın IAC şirketinden ayrılarak bağımsız hale gelen Vimeo, halka arzından bu yana piyasa değerinin yaklaşık yüzde 90’ını kaybetti. YouTube’un hakimiyetinde olduğu video pazarında öne çıkmakta zorlanan şirket, daha düşük maliyetli rakiplerle de rekabet etmekte güçlük çekti.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SATIN ALMA

PP Foresight analisti Paolo Pescatore, anlaşmanın onaylanmasının ardından “önemli maliyet kesintileri” ve Vimeo’nun teknoloji varlıklarından gelir yaratmaya odaklanılacağını söyledi.

Milan merkezli Bending Spoons, bugüne kadarki en büyük satın almasını gerçekleştirmiş oldu. Daha önce dosya paylaşım servisi WeTransfer’i alan şirket, ayrıca Evernote ve fotoğraf düzenleme aracı Remini gibi platformların da sahibi. Vimeo’nun satın alınmasıyla birlikte şirketin, self-servis araçları, OTT yayıncılığı ve kurumsal hizmetlerini genişletmeyi hedeflediği açıklandı.

VIMEO ÇALIŞANLARININ YÜZDE 10'UNU İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Vimeo, geçtiğimiz günlerde tam zamanlı çalışanlarının yaklaşık %10’unu işten çıkarmıştı. Şirket daha önce de 2023’te %11, 2022’de ise %6 oranında küçülmeye gitmişti.

Satın alımın 2025’in son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlemde Vimeo’ya Allen & Company, Bending Spoons’a ise J.P. Morgan, Wells Fargo ve BNP Paribas danışmanlık yaptı. Bankacılar, Bending Spoons’un gelecekte ABD’de halka arz için aday olabileceğini belirtiyor.

Geçen yıl 2,55 milyar dolar değerlemeye ulaşan Bending Spoons, satın alma ve birleşme planlarını finanse etmek için 500 milyon euro borçlanma sağlamıştı.

BORSADAN ÇEKİLİYOR

Anlaşma süreci devam ederken Vimeo, üçüncü çeyrek için planlanan yatırımcı toplantılarını iptal ederek yalnızca yazılı rapor yayımlayacağını duyurdu. Satın almanın tamamlanmasıyla Vimeo, Bending Spoons çatısı altında özel bir teknoloji şirketi olarak yoluna devam edecek.

Bending Spoons, 2024’te dosya paylaşım platformu WeTransfer’i satın almış ve bu sürecin ardından ekibin yüzde 75’ini işten çıkarmıştı. Şirketin Vimeo için nasıl bir strateji izleyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.