“Artık benim için çok şey ifade eden bir ülkede, çocukluğumun en sevdiğim kulübüne katılma fırsatına sahibim.” Bunlar, İlkay’ın M.City’ye veda sözleri. Tecrübeli ismin bu açıklaması hamaset değil. Çünkü İlkay, çok az insanın yapacağı fedakârlıklara imza attı. Başkanı Dursun Özbek, İlkay’a tatil için haziranda ailesiyle Türkiye’ye geldiğinde “Seni elbette istiyoruz ancak Osimhen meselemiz var. Onunla uğraşıyoruz. Ayrıca Sane’yi de transfer edeceğiz. Ardından seni arayacağım” dedi.

ALACAĞINI BIRAKTI

İlkay sabırla bekledi. Birçok takımdan teklif almasına rağmen “Hayır” dedi. Transferin son gününe kadar sabretti. Ve o telefon geldi. Başkan Dursun Özbek, “Bize gelmek ister misin?” diye sordu. 35 yaşındaki yıldız, “Koşa koşa” karşılığını verdi. İlkay, City’den alacağını bıraktı, yıllık 4.5 milyon Euro’ya oynamayı kabul etti ve sonunda sarı-kırmızılı formaya kavuştu.