Ege bölgesinin en kapsamlı gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri dağıtım firması olan Egeden Gıda 1997 yılından beri bölgesinde güçlü bir dağıtım hizmeti veriyordu. Açıklanan bilgilere göre firma mali dengelerini korumak ve borçlarını yapılandırmayı kolaylaştırmak için İzmir 3. Asliye Ticari Mahkemesine başvurdu.

3 AYLIK SÜRE VERİLDİ

İzmir 3. Asliye Ticari Mahkemesi tarafından başvuru adına şirket ve yönetim kurulu başkanı Osman Zeki Özkebapçı hakkında 2 Mart 2026 tarihi itibariyle geçerli olacak 3 geçici yasal mühlet kararı verildi.

Kararla birlikte bölgedeki en büyük dağıtım tedarik zinciri olan Egeden Gıda'nın borçlarını yapılandırması ve faaliyetlerini sürdürülebilir zemine oturtması bekleniyor. Mahkeme süreci devam ederken firmanın mali tabloları denetlenecek ve operasyonal anlamda verimliliği gözlemlenecek.

Türkiye'nin önde gelen firmalarının Ege bölgesindeki tedarik zincirini elinde bulunduran ve 1997 yılından bu yana hizmet veren firmanın ekonomik geleceği ve bölgedeki tedarik zincirinin sürekliliği i verilen 3 aylık mühlet içerisinde belirlenmiş olacak.