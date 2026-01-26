Wall Street Journal'ın üst düzey komutanlara yapılan kapalı bilgilendirme toplantılarına katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Cang Youşia'nın, Çin'in askeri ve sivil nükleer programlarına dair teknik ve stratejik bilgileri ABD'ye ilettiği iddia ediliyor. Bu durumun, ülkenin ulusal güvenliğinde ciddi bir açık oluşturduğu ileri sürülüyor.

Söz konusu bulguların, Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Jun hakkında yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıktığı kaydedildi. Çin Komünist Partisi disiplin organları, Gu hakkında 19 Ocak'ta resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

ATAMALARDA RÜŞVET İDDİALARI

Cang Youşia'ya yöneltilen suçlamalar bununla da sınırlı değil. Uzun yıllar başında bulunduğu Donanım Geliştirme Dairesi döneminde, terfi ve kritik görevlendirmeler karşılığında rüşvet aldığı, bu süreçte eski Savunma Bakanı Li Shangfu'nun atanmasını da yüksek meblağlar karşılığında sağladığı öne sürülüyor.

Li Shangfu, 2023'te kamuoyundan bir süre kaybolmasının ardından görevden alınmış, daha sonra hakkında yolsuzluk soruşturması açılmıştı.

Soruşturma dosyalarında Cang'ın, ordu donatımı ve savunma sanayisindeki yetkilerini kullanarak ordu içinde nüfuz ağları ve siyasi hizipler oluşturduğu iddiaları da yer alıyor.

RÜTBELİLERİN TELEFONLARINA EL KONULDU

Cang ile birlikte Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli'nin de benzer suçlamalarla soruşturulduğu, her iki isme yakın bazı üst rütbeli subayların telefonlarına el konulduğu öne sürüldü. Bu durum, soruşturmanın daha geniş bir askeri kadroyu kapsayabileceği yorumlarına neden oldu.

Orgeneral Cang Youşia, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yakınlığıyla bilinen isimlerin başında geliyordu. İki liderin aileleri, Çin iç savaşı döneminden bu yana dostluk ilişkileri içindeydi.

Her ikisinin de Şaanşi eyaletli olan babaları, Mao Zedong liderliğindeki komünist güçlerde üst düzey görevler üstlenmişti. Bu bağ, Cang'ı uzun yıllar Şi'nin en güvendiği askerlerden biri haline getirmişti.

2011'de orgeneralliğe yükselen Cang, Şi'nin iktidara gelmesinin ardından ordunun silahlanma ve modernizasyon sürecinde kilit rol oynadı. Aynı zamanda hem 7 üyeli Merkezi Askeri Komisyon'un başkan yardımcısı hem de ÇKP'nin 24 kişilik Siyasi Büro üyesiydi.

ORDUDA TEMİZLİK OPERASYONU

Çin'de son yıllarda özellikle silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları dikkat çekiyor. 2023'te nükleer silahlar ve uzun menzilli füzelerden sorumlu Roket Kuvvetleri, 2024'te ise Donanım Geliştirme Dairesi soruşturma kapsamına alınmıştı.

Bu süreçte aralarında eski savunma bakanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey asker görevden alındı, partiden ihraç edildi veya yargı önüne çıkarıldı.