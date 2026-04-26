Dünyada bazı yapılar sadece büyüklükleriyle bile dikkat çekiyor. Malezya’nın Genting Highlands bölgesinde yer alan First World Hotel de bunlardan biri. Sisli dağların arasında yükselen dev tesis, klasik otel anlayışını tamamen değiştiriyor.

ODA SAYISI 7 BİNDEN FAZLA

First World Hotel, 7.351 odasıyla uzun süredir “dünyanın en büyük oteli” unvanını elinde tutuyor. Bu devasa kapasite, aynı anda binlerce misafirin konaklamasına olanak sağlıyor. O kadar büyük bir yapı ki, bazı misafirler odalarına ulaşmak için 10-15 dakikaya kadar yürümek zorunda kalabiliyor.

BİR ŞEHİR GİBİ TASARLANDI

Burası yalnızca konaklama sunan bir otel değil. İçerisinde tema parkı, alışveriş alanları, restoranlar ve çeşitli eğlence merkezleri bulunuyor. Bu özellikleriyle ziyaretçiler günlerce tesisten çıkmadan vakit geçirebiliyor. Bu nedenle birçok kişi burayı “tatil şehri” olarak tanımlıyor.

MİLYONLARCA ZİYARETÇİYİ ÇEKİYOR

Malezya’nın sıcak ve nemli havasına karşılık otel, yaklaşık 1.500 metre rakımda yer alıyor. Bu sayede bölge, yıl boyunca daha serin ve konforlu bir iklim sunuyor. Özellikle yerli turistler için bu özellik önemli bir tercih sebebi oluyor.

Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan First World Hotel, yalnızca büyüklüğüyle değil sunduğu deneyimle de dikkat çekiyor. Dev yapısı, yoğun insan trafiği ve çok yönlü yaşam alanlarıyla adeta küçük bir şehir hissi veriyor.