Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında kapsamlı bir iş birliğine gidildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman illerinde büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinin kurulacağını duyurdu.

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile “Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma”ya imza attıklarını belirtti. Anlaşmanın, Türkiye’nin enerji sektörüne yönelik en önemli doğrudan yabancı yatırımlardan biri olacağı ifade edildi.

Yapılan planlamaya göre, anlaşma kapsamında Türkiye genelinde toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgâr santrali inşa edilmesi hedefleniyor. İlk aşamada ise Sivas ve Karaman’da toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Projelerin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirileceği bildirildi.

Santrallerin tamamının dış finansmanla yapılacağı, uluslararası finans kuruluşlarının da projelere kredi desteği sağlayacağı aktarıldı. Kurulacak tesislerde yüzde 50 yerlilik oranı hedeflenirken, bu durumun Türkiye’nin elektrik ekipmanları ve hizmet sektörüne önemli katkı sunacağı vurgulandı.

Bakan Bayraktar, projelerle birlikte 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirterek, anlaşmanın Türkiye’nin 2035 yılına kadar 120 bin megavat güneş ve rüzgâr kurulu güce ulaşma hedefi doğrultusunda kritik bir adım olduğunu kaydetti.