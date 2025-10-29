ABD’de yaşayan ve oturma izni bitmiş olan 28 yaşındaki Hintli bir öğrencinin, uçak 10 bin metredeyken, birden elindeki çatalla, "Allahu Ekber“ ve „Hijack (uçak kaçırma)“ diye bağırdığı ve bir personel ile 17 yaşındaki bir yolcuyu yaraladığı açıklandı. Zor bela etkisiz hale getirilen saldırgan yolcu için uçak mürettebatı Lutfhansa ile temasa geçti ve uydu telefonu aracılığıyla ne yapmaları gerektiğini sordu.

YOLCULARA PSİKOLOJİK DESTEK

Lufthansa merkezinin tavsiyesi üzerine uçak Boston’a indi. Yolcu polis tarafından alınırken, uçmak istemeyen ve psikolojik sorunlar yaşayan yolcular otellere yerleştirildi. Lufthansa ayrıca yolculara psikolojik destek de sağladı. Saldırgan yolcunun ise 10 yıl hapisle yargılanacağı ve ayrıca 250 bin Dolar para cezasına çarptırılacağı açıklandı.