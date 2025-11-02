Milyonlarca memur, emekli ve çalışan için zam oranını 'beklenilen enflasyon' ölçüsünde artıran iktidar, vergi ve cezalara uygulanacak zam oranı için referans alınan Yeniden Değerleme Oranı'nı (YDO) ise katlayarak artırmaya devam ediyor.



Yarın TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla birlikte 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı kesinlik kazanacak. Bu rakam 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla birçok vergi türü ve ceza için yapılacak artışı da doğrudan belirleyecek.



EN DÜŞÜK CEZA 1,250 TL'Yİ BULACAK



Halihazırda uygulanan ceza tarifesine göre emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için belirlenen 993 liralık ceza, yeni yılda yapılması planlanan yüzde 25,5'lik zammın ardından 1246 liraya yükselmiş olacak.





Bir başka deyişle trafikteki en basit ihlallere karşı sürücüler 1.246 liralık ceza ödemekle karşı karşıya kalacak.



En düşük hız limiti ihlali cezası ise YDO ile birlikte 2.720 liraya çıkacak. Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma sonucu verilen en yüksek trafik cezası ise 2025 yılı için 47.842 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda söz konusu cezanın 60.041 liraya çıkması bekleniyor.



DESTEKLEYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE



Trafik cezalarının artırılmasına bazı sosyal medya kullanıcıları destek verirken, mevcut cezaların caydırıcılık noktasında yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan birçok kullanıcı, iktidarın söz konusu ceza sistemini 'istismar' ettiğini belirterek, mevcut radar uygulamalarında kesilen cezaların gerçeği yansıtmadığını ve bu yöntem ile milyonlarca vatandaştan usulsüz para toplanıldığını öne sürdü.

DRİFT YAPANLARA AĞIR CEZA



Değişiklik sonrası alkollü araç kullanmada ilk yakalanmada kesilecek cezanın 11.631 liraya çıkması öngörülüyor. İkinci yakalanmada ise şu an 11 bin 622 lira olan ceza, 2026’da 14 bin 585 liraya kadar yükselebilir. Yetkisiz biçimde çakar ya da siren kullanmanın cezası da 9.268 liradan 11.631 liraya kadar çıkacak.



Trafik cezaları arasında en yüklü olan cezalardan biriyse drift yapanlara kesilecek. Şu anda 46 bin 393 lira olan drift cezası, yüzde 25,5'lik artışla birlikte yeni yılda 58 bin 223 liraya çıkacak.





