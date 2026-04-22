Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova ve Minsk dışında, Ankara veya farklı ülkelerin başkentlerinde bir araya gelmesini desteklediklerini kaydetti.

Sybiha, savaşın sona ermesi için iki ülke liderinin bir araya gelmesi gerektiğini işaret ederken, olası bir görüşme için Türkiye ile de görüşme halinde olduklarını belirtti.

Sybiha konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu konuda Türk tarafına sorduk, ayrıca diğer bazı başkentlere de sorduk. Türkiye'ye özel bir başvuru yaptık. Ama Moskova ve Belarus (başkent Minsk) dışında başka bir başkent böyle bir toplantı düzenlerse, biz de gideriz. Bu bizim için önemli."