29 Ekim Resepsiyonu'nun ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AKP'ye geri döneceği konuşulurken DEVA Partili Ertuğrul Kaya'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik göndermeli bir paylaşım yaptı.

Kaya, "Arkadaş, Ankara’ya geldiğimdem beri çukura girmekten ayağım tamirciden çıkmadı. Şimdi de amortisör patlamış. Değiştirmeyeceğim. Çünkü değişmesi gereken amortisör değil! Sizce?" ifadesini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Kaya'nın paylaşımına çok sayıda yorum gelirken kullanıcılardan da tepki gecikmedi.

Kaya'nın paylaşımına, "Omurganızı da kontrol ettirmeyi unutmayın. Sorun orada gibi görünüyor.", "Amortisörü değiştirmeye gittiğinizde ve fiyatını duyduğunuzda ekonomi için de aynı tepkiyi verebilirsiniz umarım.", "AKP'ye sevimli görünmek için Mansur Yavaş'a sallamanız çok komik" yorumu yapıldı.