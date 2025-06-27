DEVA Partisi'nde istifa krizi yaşanıyor. Aynı gün içerisinde Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: