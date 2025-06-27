DEVA Partisi'nde istifa krizi yaşanıyor. Aynı gün içerisinde Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu istifa ettiğini açıkladı.
Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.— Cem Avşar (@cem_avs) June 27, 2025
Bu yolculuk boyunca; Türkiye’yi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkarmak, her kesimden insanla çözüm üretilebileceğini göstermek, demokrasiyi…
İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisinden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.— Evrim Rızvanoğlu (@RizvanogluEvrim) June 27, 2025
Bu partide birlikte yol yürüdüğüm; genel merkezde, il ve ilçe teşkilatlarında, gece gündüz demeden Türkiye için emek veren olağanüstü insanlara…