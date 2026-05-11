Yolun bazı bölümlerinde kaya duvarlarının yüksekliği 90 metreye kadar ulaşıyor. Dar yapısı ve keskin geçişleri nedeniyle sürücüler bölgede oldukça yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.

DEV KAYALARI ELLE OYDULAR

Serra do Corvo Branco Geçidi, Urubici ile Grão-Pará şehirlerini birbirine bağlıyor. Yolun açıldığı dönemde bölgede ağır modern iş makineleri bulunmadığı için çalışmalar büyük ölçüde insan gücüyle yürütüldü.

İşçiler sert kaya tabakasını yıllar boyunca kazmalarla kırarak ilerledi. Bazı bölümlerde taşlar yalnızca tek bir traktör yardımıyla taşındı. Ortaya çıkan dev yarık bugün Brezilya’daki en büyük kaya kesimlerinden biri kabul ediliyor.

Kayaların milyonlarca yıllık doğal yapısının kesilerek yol haline getirilmesi, bölgeyi mühendislik açısından da dikkat çekici hale getiriyor.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİ

Dev kaya duvarlarının arasından geçen yol son yıllarda turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi. Özellikle geçitte ilerleyen araçların görüntüleri sosyal medyada sık sık paylaşılıyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, iki dev kaya kütlesinin arasında ilerlerken adeta doğal bir koridorun içinden geçiyormuş hissi yaşadıklarını söylüyor. Sisli hava ve dik kaya duvarları da bölgenin etkileyici görüntüsünü daha da artırıyor.

Serra do Corvo Branco çevresi aynı zamanda kanyonları, şelaleleri ve sert kaya yapılarıyla Brezilya’nın en dikkat çekici doğal alanları arasında gösteriliyor.