İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı'na getirildi.



Görevden alınan Yılmaz Tunç ile Akın Gürlek'in katıldığı devir teslim törenine ise iki ismin danışmanları arasında yaşanan koltuk krizi damga vurdu.

KOLTUKLAR ARASINDAKİ BOY FARKI KRİZ YARATTI



Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görevden alınan Yılmaz Tunç'un oturduğu koltukların eşit seviyede olmaması danışmanların dikkatini çekti. Gürlek'in çok daha alçak bir koltukta olması nedeniyle danışmanlar, Gürlek'in koltuğunu yükselterek duruma müdahale etmeye çalıştı.



Tüm çabalara rağmen Gürlek'in koltuğu, Tunç'un koltuğunun seviyesine yükseltilemedi. Danışmanların koltuk boyu için verdiği yoğun çaba ise sosyal medyada gündem oldu.