36 takımlı formata göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı. Gecenin en çok merak edilen maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 önce geçti. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fransız ekibi, 38. dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakalarken 90. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Puan durumunda 3. sırada yer alan Paris Saint-Germain, puanını 6'ya yükseltirken 16. sıraya gerileyen Barcelona ise 3 puanda kaldı.
Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4
Karabağ-Kopenhag: 2-0
Arsenal-Olympiakos: 2-0
Bayer Leverkusen-PSV: 1-1
Villareal-Juventus: 2-2
Napoli-Sporting: 2-1
Monaco-Manchester City: 2-2
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1