Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.



Anne ve babanın da devam eden süreçte hayatını kaybetmesiyle birlikte bir aile tamamen yok olmuş ve söz konusu olay kamuoyunda infial yaratmıştı.



Olayın gündeme gelmesinin ardından harekete geçen yetkili kurumlar, ailenin 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekmiş ve aile tarafından olay öncesinde tüketilen yiyeceklerin satışını yapan işletmelere baskın düzenlenmişti.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği mühürlenen restorandaki midyeci, kokoreççi ve lokumcunun da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 4 isim devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderildi.



12 GÜN SONRA 'PARDON' DENİLDİ



Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte şüpheler, Fatih'teki otelde yapılan ilaçlamaya çevrilirken, Adli Tıp Kurumu'nun ailenin ölümüne ilişkin yayınladığı raporla birlikte ölümlerin böcek ilacı kaynaklı olduğu kesinlik kazandı.



Raporun ardından savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) aile fertlerinin kesin ölüm nedenine ilişkin alınan mütalaada, ölümün gıda zehirlenmesi sonucu olmadığının anlaşıldığı belirtilerek 4 sanığın tahliyesi talep edildi.



Sanıklar akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edildi.