Van'da bir hastanenin mikrocerrahi ünitesinde el cerrahı olarak görev yapan doktor B.K., 2009 yılında Hakkari'ye gidecekti ancak geçirdiği bir kaza nedeniyle araç kullanamadığı için bir hasta yakınından yardım istedi. İ.A.'nın kullandığı ve doktorun da içerisinde olduğu araç Hakkari girişinde durduruldu. Araçta 33 kilogram 270 gram uyuşturucu bulundu.



SUÇSUZ YERE 7 YIL 1 AY 16 GÜN HAPİS YATTI

Now TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre, şoförün 'Uyuşturucu bana ait, doktorun hiçbir suçu yok' ifadesine rağmen şoför İ.A. ve doktor B.K., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktor B.K., suçsuz olduğuna mahkemeyi inandıramadı ve 2009 yılında uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra soruşturmayı yürüten savcı, yargılamayı yapan mahkeme üyeleri ve kararı onaylayan Yargıtay üyeleri FETÖ'den ihraç edildi. Doktor B.K.'nin avukatı Polat Balkan, 2017 yılında yeniden yargılama talebinde bulundu.



DEVLET 2,5 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

13 Şubat 2017'de doktor B.K. tahliye edildi. Haksız olarak cezaevinde kaldığı 7 yıl 1 ay 16 gün için devlet aleyhine 3 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, doktor B.K.'nin haksız şekilde cezaevinde kaldığı 2604 gün için 1 milyon TL manevi tazminatın, 2009 yılından başlayarak yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Bu kararla birlikte devlet, halihazırda Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor B.K.'ye yaklaşık 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek