MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim'de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde inşa ettirdiği külliyenin açılışında 'Alevi Açılımı' ilan edeceği geçtiğimiz ay öne sürülmüştü.

Bugün ise MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, sanatçı Elif Buse Doğan'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcının, Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan sözleri Cafer Balçık, bestesi İsmail Altunsaray'a ait 'Canların Türküsü'nü seslendireceği öğrenildi.

'ALEVİ - SÜNNİ KARDEŞLİĞİNE ARMAĞAN EDİLDİ'

MHP'li Yıldız yaptığı açıklamada, "Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde sanatçılarımız, böylesi anlamlı bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 'Canların Türküsü'nün yalnızca bir müzik eseri değil, aynı zamanda toplumsal barışın, kardeşliğin ve ortak gönül birliğinin sembolü olduğunu ifade eden sanatçılarımız; bu çalışmaya katkı sunmaktan duydukları onuru ve mutluluğu paylaştılar. Sayın Genel Başkanımız ise, sanatçılarımıza milli birlik ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bu çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Sohbet boyunca sanatın ve kültürün toplumu birleştirici gücüne dikkat çekilirken, bu tür projelerin gelecek nesiller için taşıdığı öneme de değinildi. 'Canların Türküsü', Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alındı. Bu güçlü eser, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatan bir kültür hazinesi olarak milletimize armağan edildi" ifadelerini kullandı.