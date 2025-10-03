Osmaniyespor Kulübü Başkanı Mahmut Altay Kobaner ziyarette MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Onursal Başkanlık Belgesi”nin yanı sıra takımın forma ve atkısını takdim etti.

Bahçeli, Osmaniyespor forması giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kulüp Başkanı Kobaner, Bahçeli’nin Türk siyasi hayatındaki yerine dikkat çekerek, “Çok mutluyuz ve onur duyduk. Kendisine projelerimizi anlattık. Osmaniye’nin gençleriyle dinamik bir takım olarak mücadele ettiğimizi aktardık. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

BAHÇELİ: 'KAPIM HER ZAMAN SİZE AÇIK'

Ziyarete dair paylaşılan videoda Bahçeli, onursal başkanlıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Osmaniyespor Kulübü’nün başına Osmaniye’nin yetiştirdiği değerli bir evladının getirilmesi beni ayrıca mutlu etti. Kapım her zaman sizin gibi kıymetli evlatlara açıktır” ifadelerini kullandı.