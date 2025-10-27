Çin’in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Türkiye-Çin ilişkileri, ABD ile yaşanan ticaret gerilimi ve Bahçeli’nin ittifak önerisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNİ NOT ETTİK'

Büyükelçi Şüebin, Bahçeli’nin dikkat çeken önerisine ilişkin olarak, “Sayın Bahçeli’nin önerisini not ettik ve bu konudaki tartışmaları yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çin’in, Filistin-İsrail meselesinde Türkiye ve Rusya ile uzun süredir ‘iki devletli çözüm’ temelinde diyalog yürüttüğünü belirten Şüebin, “Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda Türkiye ve Rusya ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu temasları ilerleyen dönemde daha da güçlendireceğiz” dedi.

'ABD İLE TİCARET SAVAŞI İSTEMİYORUZ'

CNN Türk’ten Büşra Arslantaş’ın sorularını yanıtlayan Büyükelçi Şüebin, Çin’in ticaret savaşı başlatmak gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. Ancak ABD’nin yanlış politikalarına karşı meşru adımlar atmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Çin’in, nadir toprak elementleri ihracatına yönelik denetimlerinin uluslararası yükümlülükler çerçevesinde alınmış “yasal bir tedbir” olduğunu söyleyen Şüebin, bu uygulamanın küresel tedarik zincirine etkisinin sınırlı olacağını dile getirdi.