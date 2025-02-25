İngiltere'de, ülkeye 2. Dünya Savaşı'nı kazandıran efsanevi lideri Winston Churchill'in doğduğu evden altın tuvaletini çalan biri Türk olan dört kişi, Pazartesi günü mahkemeye çıktı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’a ait “Amerika” adlı 18 ayar tuvalet sanat eseri, İngiltere'nin güneyindeki Blenheim Sarayı’nda sergileniyordu.

Yaklaşık 98 kilo ağırlığındaki altın tuvalet, 6 milyon dolar değerinde sigortalanmıştı. Savcılık, tuvaletin büyük ihtimalle eritilip küçük parçalar halinde satıldığını söylüyor.

5 DAKİKADA ÇALDILAR

Savcı Julian Christopher, beş kişilik bir hırsız grubunun 14 Eylül 2019 sabahı, şafak vakti, çalınmış iki araçla sarayın ahşap kapılarını kırarak içeri girdiğini söyledi.

Sanıkların bir pencereden saraya girdiği, ahşap bir kapıyı zorla açarak tuvaleti duvardan söktüğü ve sadece beş dakika içinde olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan malikane, önemli bir turistik merkez olmasının yanı sıra, Churchill ailesinin malikanesi ve Winston Churchill'in doğduğu yer olarak tarihe geçmişti. Müze görevi gören malikanede başka birçok değerli sanat eseri de sergileniyor.

SANIKLARDAN BİRİ TÜRK

Davanın sanıkları arasında 39 yaşındaki Michael Jones, 41 yaşındaki Bora Guccuk ve 36 yaşındaki Fred Doe da bulunuyor. Jones, yöneltilen hırsızlık suçlamasını reddetti.

36 yaşındaki Fred Doe ve 40 yaşındaki Bora Guccuk ise suçtan elde edilen altını aklama veya satma suçlamalarını kabul etmedi.

Dördüncü bir kişi olan 39 yaşındaki James Sheen, daha önce hırsızlık suçunu kabul etti. Oxford Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dört hafta sürmesi bekleniyor.