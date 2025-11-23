Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "uyuşturucu lideri" olmakla suçlamasına yanıt vermek amacıyla mali kayıtlarını kamuoyuna açtı. Fakat bu hareket farklı bir tartışmanın yaşanmasına neden oldu. Petro'nun harcama detayları ülkede geniş yankı uyandırdı.

LÜKS HARCAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 30 sayfalık belgelerde Petro'nun son üç yıldaki toplam gelirinin 270 bin sterlin (352 bin dolar) olduğu belirtildi. Ekstrelerde 2023 yılında Portekiz'deki Gucci mağazasında yapılan 1.250 Euro'luk alışverişin yanı sıra Casa dei Tessuti, Ralph Lauren ve Apple gibi markalara ait harcamalar da yer aldı.

STRİPTİZKULÜBÜNDE 40 EURO'LUK HARCAMA

En çok dikkat çeken harcama ise Portekiz'in başkenti Lizbon'daki "Ménage Strip Club" için yapılan 40 Euro'luk ödeme oldu. Petro bu harcamayı reddetmedi, ancak "Bir gün neden orada 40 euro harcadığımı açıklayacağım" diyerek detay vermekten sakındı. Muhalefet bu işlemi "utanç verici" olarak nitelerken, Petro para karşılığı ilişkiye ihtiyaç duymadığını belirterek kendini savundu.

KAMUOYU TEPKİLİ

Kolombiya Mali Bilgi ve Analiz Birimi, Petro'nun talimatı üzerine 2022'den 2024 Haziran ayına kadar olan banka ekstrelerini basına açıklamaya başladı. Şu ana kadar belgelerde şüpheli bir işleme rastlanmadığı aktarıldı; fakat ipotek ödemeleri ve lüks mağazalardaki harcamaların yanı sıra söz konusu striptiz kulübü ödemesi yoğun tartışma yarattı.

Petro, X'te yaptığı paylaşımda eleştirilere "Analiziniz oldukça olgunlaşmamış. Bu, sosyalist olursanız aç kalacağınızı ima ediyor, çünkü kapitalizmde tüm gıda ürünleri satın alınır" diyerek cevap verdi. Kolombiya, 2026'nın Mart ve Mayıs aylarında yeni Kongre ve devlet başkanını seçecek. Petro yeniden aday olamasa da solun iktidarda kalması gerektiğini açıkça belirtiyor.