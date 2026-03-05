Büyükşehirlerde ve nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde 1 Ocak 2026’dan itibaren zorunlu olarak basit usul yerine gerçek usulde vergiye geçildi. Bu değişikliğin muhasebeci ücreti, yazar kasa, KDV, stopaj, muhtasar ve yüzde 25 gelir vergisi külfetiyle birlikte yıllık en az 100 bin liraya mal olduğu belirtildi.

Esnafın iş yapsa da yapmasa da sırtında bu yükün olduğunu söyleyen CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bir çay ocağı düşünün; eğer çay dışında meşrubat, ayran satıyorsa deftere tabi oluyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni düşürdükleri hale bakar mısınız? Yap-işlet-devret modeliyle milyarlar kazanan firmalar tek kuruş vergi vermezken, iktidar çay ocağında ayran satılıp satılmadığını kontrol ediyor” dedi.