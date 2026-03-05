Bingöl’de bir vatandaş, Milli Emlak Dairesi’nde mesai saatleri içerisinde memurların görevlerinin başında olmadığını iddia ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

'MÜDÜR VE MEMURLAR YERİNDE YOK'

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, mesainin saat 13.00’te başlaması gerektiğini belirterek, "10 dakikalık bir işim var. Saat 13:30, müdür ve çalışanlar yerinde yok. Odalar boş... Ben bu videoyu valiliğe de CİMER'e atacağım” ifadelerini kullandı.

'RAMAZANA ÖZEL DEĞİL GENELDE BÖYLE'

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda yorum aldı. Paylaşımın altına bazı kullanıcılar, “Belki işe hiç gitmeyenler bile var. Maaşları nasıl olsa millet ödüyor”, “Bu durum ramazan ayına özel değil, genelde hep böyle”, “Devlet kurumlarında bankamatik personel var” ve “Kamu kurumları çürümüş durumda” şeklinde eleştirilerde bulundu.