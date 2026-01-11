Vatandaş icra dairelerinde sürünürken 2013–2024 döneminde Vergi Uzlaşma Komisyonları aracılığıyla 2 milyar 882 milyon 583 bin 737 TL vergi ve 6 milyar 27 milyon 157 bin 203 TL vergi cezası silindi.

2026 yılında da 3 trilyon 597 milyar liralık vergiden vazgeçilmesinin öngörüldüğünü belirten CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, iktidarın uzlaşma adı altında örtülü af getirdiğini ve bu mekanizmanın ayrımcılık alanına dönüştüğünü söyledi.

YÜZSÜZLER AÇIKLANSIN

SÖZCÜ’ye konuşan Akay, “Küçük esnaf, ücretli ve emeklinin borcu için ise icralar, hacizler devam ederken toplamda 8.9 milyar TL’lik vergi borcu silinenlerin kimler olduğu açıklansın. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu soruya cevap vermiyor, bir gizlilik duvarı örülmüş” dedi.

CHP’li Cevdet Akay, “AKP iktidarında geçen 2002–2025 yılları arasında çıkarılan 13 ayrı vergi affı da dikkate alındığında, kalıcı hale gelmiş devasa bir vergi affı düzeni ortaya çıkıyor” dedi.