Skandal olay İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaş randevu aldığı MR işlemini yapmak için hastaneye geldi.

BAĞIRSA DA DUYULMADI

Kendisine 15 dakika süreceği söylenen işleme başlayan vatandaş uzun bir süre cihazda kaldı. Cihazda fenalaşan hasta, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tire Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen bir olay sonrası idari soruşturma açıldığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, hastanede Manyetik Rezonans (MR) cihazı ile tetkik yaptıran bir hasta, cihazda unutulduğunu fark ederek hastane yönetimine şikayette bulundu.

PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ

Hastane yönetimi durumu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, sorumlu hizmet alımı personelinin iş akdine son verildiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.