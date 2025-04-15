Kovancılar ilçe devlet hastanesinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı hastalar mağdur oldu. Ekiplerinde çalışmalarına rağmen elektrik kesintisi sorununun çözülmediği ifade edildi.

HASTALAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan 54 yataklı devlet hastanesinde akşam saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisinde dolayı birçok hasta ve hasta yakının mağdur olduğu öğrenildi. Hastane jeneratöründen kaynaklı elektrik kesintisinin olduğu ifade edilirken hastaların ise başka hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Hasta yakınlarının tepkilerine rağmen hastane yönetiminin duruma kaldıkları ileri sürüldü.

“JENARATÖRDE SIKINTI VAR”

Konuyla ilgili görüştüğümüz Elazığ İl Sağlık Müdürü Emrah Gecekuşu,”Kovancılar devlet hastanesinde 2 saattir elektrikte sıkıntı var. Bende şuan Kovancılar’a geçiyorum. TEDAŞ dahil tüm ekipler orada. Elektrik sorununu çözmeye çalışıyor jeneratörde bir sıkıntı var” diye konuştu.