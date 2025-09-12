5 Eylül 2025’te Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doğum yapan Yüksek Başak’ın eşi Mehmet Başak, gebelik süresince yapılan kontrollerde kendilerine ikiz bebek beklendiğinin söylendiğini ancak doğumda yalnızca bir bebek teslim edildiğini öne sürdü.

Başak, doğum sırasında doktorların önce kendisine erkek bebek müjdesi verdiğini, ardından ise kız bebek teslim ettiğini iddia etti. “Evrakı imzalamadım. Sürekli ikiz bebek söylendi. Bir bebeğin ortadan kaybolduğunu düşünüyorum” diyen Başak, polise suç duyurusunda bulunduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 184 hattını arayarak şikayetini ilettiğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Nusaybin Devlet Hastanesi yönetimi konuyla ilgili açıklama yapma yetkilerinin bulunmadığını bildirdi.