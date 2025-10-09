Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20-30 bin lira rüşvet alarak test sonuçlarını sistem üzerinden değiştirdiğini tespit etti.
Şüphelilerin, denetimli serbestlik kapsamında uyuşturucu testi veren kişilerin sonuçlarını manipüle ettikleri, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kan testlerini değiştirdikleri ve özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin sağlık raporlarındaki uyuşturucu testlerini usulsüz biçimde düzenledikleri belirlendi.
Nevşehir ve Kayseri’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.