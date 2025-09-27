Devlet hastanelerinde bir yıldır rahatsızlığına tanı konulamadığını belirten bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek sağlık sistemine tepki gösterdi.

“Sağlığınızla ilgili bir problem varsa, özele para dökeceksiniz. Diğer türlü tanı almanız mümkün değil” diyen vatandaş, kamuda yeterli ilgi ve teşhis sürecinin işletilemediğini savundu.

"1 YILDIR TANI KONMADI"

Devlet hastanelerinde çok sayıda farklı branş ve doktora gittiğini belirten vatandaş, her defasında benzer cevaplar aldığını ifade etti:

“Devlette her yerde psikolojik denildi. Kimse ayrıntılı tetkik yapmadı, her şey yüzeysel geçti.”

Özel hastanede ise daha kapsamlı test ve muayeneler sonrası nihayet sorunun tespit edildiğini aktaran vatandaş, “En son özele gittim. Doktor diyor ki: ‘Nasıl olur da sana 1 yıldır tanı koyamazlar?’” diyerek kamu ve özel sağlık hizmetleri arasındaki farklara dikkat çekti.