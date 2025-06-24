Cezaevi koşullarına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı. Devlet, sekiz kişilik odada 27 mahkûmla birlikte kalan, ikinci bir battaniye verilmeyen, ailesinin getirdiği eşyaları alamayan davacıya 100 bin lira tazminat ödeyecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AYM, cezaevleri şartlarına ilişkin çarpıcı bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bir mahkûmun beş yıl kaldığı cezaevinde kalabalık koğuş, kötü şartlar ve ailesi tarafından kendisine getirilen kıyafetlerin teslim edilmemesi sebebiyle yaptığı başvurunun reddedilmesini hak ihlali saydı ve 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM’nin kararına göre, çok kişilik koğuşlarda her bir hükümlü için en az 4 metrekare zemin alanı olmalı, banyo ve tuvalet gibi sıhhi bölümler bu hesaptan ayrı tutulmalı, ayrı bir uyku yeri bulunmalı. Başvurucuya 112 gün boyunca 3 metrekare alan düştüğüne işaret edilen kararda, kötü muamele yasağını ihlal edildiği ifade edildi.