Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, devlet koruması altındaki çocukları yemeğe götürdü. Ancak kimsesiz çocuklar yemek boyunca çekilen fotoğraf ve videolarla deşifre edildi.

Bakan Göktaş kucağına aldığı çocukların fotoğraflarını paylaşırken yüzlerini kalp işareti ile gizledi. Ancak Aydemir ile Varank çocukların yüzlerinin açık olduğu video paylaştı. Aile Bakanlığı faaliyet raporunda da koruyucu aile yanında kalan çocukların yüzüne yer verildi.

ALET EDİYORLAR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu tepki gösterdi ve “Siyasi propagandalarına körpecik yavruları alet ediyorlar” diyerek şunları söyledi: “Aile Bakanı, AK Partili bir milletvekilini ve eski Sanayi Bakanı Varank’ı yanına alıp devlet koruması altındaki çocukları ziyaret etti. Bir vekil de onlara eşlik etti ve koruma altındaki çocukların yüzlerini ifşa ederek video paylaştı. Bu çocuklar sizin siyasi propagandanızın aleti değil. Bunlar size emanet, sakınılması, ifşa edilmemesi gerekir.”

BU İLK DEĞİL

2021’de de dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan’da koltuğunu devrettiği çocuğun koruma altında tutulduğunu açıklamış ve çocuğu basın mensuplarının karşısına çıkarıp ifşa etmişti.

Bakanlık, çocukları kebapçıya götürdü. Çocuklar mangal başında görüntülendi.

2025 sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuk koruma altında

Türkiye’de 2025 yılı sonu itibarıyla 262 bin 229 çocuk, ailesinin yanında bakımı sağlanamadığı ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çektikleri için yardım alıyor.

Açıklanan en son verilere göre 10 bin 841 çocuk devlet koruması altında ve koruyucu aile yanında bakılıyor. Yaklaşık 15 bin çocuk ise çocuk evleri gibi kuruluşlarda devlet koruması altında bulunuyor.