Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğle birlikte, kamu kurumlarında öğle yemeği servisinden yararlanan personelin ödeyeceği asgari bedeller netleşti. Karara göre, yemek maliyetlerinin büyük bir kısmı kurum bütçelerinden karşılanmaya devam ederken, bütçeden karşılanamayan kısım personelden tahsil edilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yemek maliyetinin üçte ikisi, diğer illerde ise yarısı kurumlar tarafından karşılanacak.

MEMURLAR İÇİN EK GÖSTERGEYE GÖRE YENİ TARİFE

Memurlardan tahsil edilecek günlük yemek bedeli, bulundukları kadronun ek göstergesine göre şu şekilde uygulanacak:

Ek Gösterge Aralığı Günlük Yemek Bedeli

600’e kadar (600 dahil) 12,86 TL

1700’e kadar (1700 dahil) 21,86 TL

2800’e kadar (2800 dahil) 27,16 TL

4200’e kadar (4200 dahil) 35,19 TL

5400’e kadar (5400 dahil) 46,86 TL

5400’den yüksek olanlar 52,46 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELDE MAAŞ KRİTERİ BAZ ALINACAK

Sözleşmeli personelden alınacak yemek ücretleri, aylık brüt sözleşme ücretlerine göre kademelendirildi:

34 bin 135 TL’ye kadar brüt ücret alanlardan: 15,65 TL

57 bin 620 TL’ye kadar brüt ücret alanlardan: 27,16 TL

79 bin 600 TL’ye kadar brüt ücret alanlardan: 49,28 TL

79 bin 600 TL üzerinde brüt ücret alanlardan: 62,71 TL

UYGULAMA 15 OCAK'TA BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ hükümlerine göre, belirlenen bu rakamlar 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak ve 14 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli olacak. Kamu kurumları, personelin yemek bedellerini bu asgari tutarların altında kalmamak kaydıyla belirleyebilecek.