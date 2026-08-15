Singapur hükümeti, hayat pahalılığıyla mücadele tedbirleri kapsamında 2,4 milyondan fazla yetişkin vatandaşına tek seferlik finansal destek sağlayacağını duyurdu. Kişi başı 400 ila 600 Singapur doları (yaklaşık 313–470 ABD doları) arasında değişen ödemelerin ilki 9 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Hak sahipliği için aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

Singapur vatandaşı olmak ve ülkede ikamet etmek

2026 yılı itibarıyla en az 21 yaşında olmak

2025 yılı değerlendirilebilir yıllık geliri 100 bin Singapur dolarını (yaklaşık 78 bin ABD doları) aşmamak

En fazla bir gayrimenkul sahibi olmak

ÖDEME MİKTARI GELİR VE KONUT DEĞERİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Açıklanan plana göre, azami ödeme tutarı olan 600 Singapur doları; yıllık değerlendirilebilir geliri 22 bin Singapur dolarına kadar olan ve ikamet ettiği konutun yıllık rayiç değeri 15 bin Singapur dolarını geçmeyen vatandaşlara verilecek. Konut değerine bağlı olarak bu gruptakilere 500 veya 400 Singapur doları aktarılacak. Daha yüksek gelire sahip hak sahiplerine ise standart olarak 400 Singapur doları ödeme yapılacak.

Başlangıçta 200 ila 400 Singapur doları olarak tasarlanan yardım paketi, artan yaşam maliyetleri gerekçesiyle üst sınırı 600 Singapur dolarına çıkarılarak güncellendi.

DOLANDIRICILIK UYARISI YAPILDI

Vatandaşlar hak sahipliği durumlarını Singpass altyapısı üzerinden devlet ödeme portalından kontrol edebilecek. Maliye Bakanlığı, hak sahiplerine SMS ile bilgilendirme yapılacağını duyururken dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.