Isparta Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiğine ilişkin fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması velilerin tepkisine neden oldu. Tepkilerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Müdürlükten yapılan açıklamada, “İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, süreç müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Devam eden inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.’nin görevinden alındığı ve başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı inceleme sonrası tuvaletlerdeki kameraların da kaldırıldığı bildirildi.