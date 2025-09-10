Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından turistik Bodrum ilçesine verilen suyun kesildiği duyuruldu. Konu ile ilgili açıklamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazsoyan İşleri (MUSKİ) Müdürlüğü yaptı.

BARAJDAN SU KESİLDİ PLANLI SU UYGULAMASINA GEÇİLECEK

Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı’ndan Yarımada’ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası’nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur.

Mumcular Barajı’ndan Bodrum’a verilen suyun kesilmesi nedeniyle başta Bodrum Merkez Mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır.Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir.