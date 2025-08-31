Kıbrıs Barış Harekatı’nda 20 Temmuz 1974 sabahında Mehmetçik çıkarma gemilerinin ilk kapağı attığı, o dönemki adıyla 5 Mil Plajı’ndan çıkarma yaptı.

51 yıl önce Ada’ya barış getirmek için yapılan harekatın sembol yerlerinden olan plaj işletmesi özel şirkete verilince adı “Escape Beach” olarak değiştirildi. Ancak yoğun tepkiler üzerine “Yavuz Çıkarma Plajı” devlet tarafından geri alındı.

Plaja harekat sabahı çıkarma yapan ve Rumların Beşparmak Dağlar’ında attığı havan mermisi ile şehit olan tankçı Üsteğmen Yavuz Sokullu’nun anısına bu isim verilmişti. Ancak özel sektör tarafından işletilmeye başlanıp isim değiştirilince tepki oluştu. KKTC hükümeti sözleşmeyi uzatmayıp, plajı Vakıflar İdaresine devredip yeniden eski adının verilmesini kararlaştırdı.

MÜZE KURULACAK

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uzun süre önce özel bir şirkete kiralanan ve adı değiştirilen Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili sözleşmenin sona erdiğini ve yenilenmeyeceğini belirtti. Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Burası ruhuna uygun şekilde askeri müze olacak ve Vakıflar İdaresi tarafından işletilecektir” ifadelerini kullandı. Bölgede KKTC Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ‘Barış Harekatı’ müzesi kuracak.

Tarihi dokusu korunacak

Plajın ismini değiştiren işletmenin ruhsatı yenilenmedi. Vakıflar İdaresi’ne verilen plajın tarihi dokusu korunacak.

Ercan Havaalanı da değiştirilmek istendi

Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Kıbrıs Harekâtı dolayısıyla 6.Kolordu Komutanlığı’nda İleri Hava Kontrolörü görevini yaparken 20 Temmuz gecesi, Rumların roket saldırısında öldü. Mezarı Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde bulunan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adını taşıyan Ercan Havalimanı ismi değiştirilmek istenmiş, tepkiler üzerine geri adım atılmıştı. Kıbrıs’ta 1964 yılında yaşanan Erenköy olaylarına havadan müdahale eden ve uçağı düşürülerek şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in adı ise geçen yıl DEM Partili belediye tarafından Yüksekova’daki caddeden kaldırılmıştı. Belediye meclisinin aldığı karar ile caddenin ismi ‘Sırrı Süreyya Önder’ olarak değiştirilmişti.