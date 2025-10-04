İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ile anlaşmalı şekilde vatandaşlara kiralık konut verileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK"

"Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Depremi engellemek elimizde değil ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren bizim kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdik.

81 İLDE 500 BİN KONUT İNŞASI"

Kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmemiz için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önce can, önce huzur...

TOKİ'miz projelerine yenilerini ekliyor. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki

Fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız."