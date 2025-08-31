Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapılan tespitler doğrultusunda üst üste iki yıl ekilmeyen arazileri 1 Eylül itibarıyla sezonluk kiraya çıkaracağı öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden yer alan habere göre; Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel boş arazi tespit edildi. Bazı illerde ise hiç kullanılmayan tarım arazisi çıkmadı.

BAŞVURU SÜRECİ

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuracak. Başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Öncelikli gruplar arasında birden fazla başvuru olduğunda en yüksek teklif verene, aksi hâlde diğer istekliler arasında en yüksek teklifi verene arazi kiralanacak. Teklif eşitse, yalnızca tarımsal potansiyeli yeterli olan veya arazisine bitişik işletmeye öncelik verilecek.

Kiraya çıkarılacak arazilerin bedeli, aynı bölgede bulunan benzer arazilerin ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Araziler, muhtarlıkta, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde 7 gün süreyle ilan ediliyor. İlanlar tamamlanınca kiralama talepleri toplanıyor. Kiralama süresi sezonluk olacak ve her yıl yenilenecek. Arazilerde tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme feshedilecek ve sorumlu kişiler bir sonraki yıl ihalelere alınmayacak.

Atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanması beklenirken, kiralama sürecinde, kira gelirleri hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak.

DANIŞTAY AYM'YE TAŞIDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 22 ağustos 2024’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin yönetmelik, çiftçilerin tepkisine yol açmıştı.

Bu düzenlemenin iptali için Çiftçiler Sendikası (Çiftçi Sen) tarafından dava açıldı.

Davayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, söz konusu kanun değişikliğinin “mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğünün özüne dokunduğunu, kullanımını imkansız hale getirdiğini ya da ciddi surette engellediğini” vurguladı. kararda ayrıca, getirilen sınırlamaların ölçülülük ilkesini ihlal ettiği, yasama yetkisinin devredilmezliği ve hukuki belirlilik ilkelerine aykırılık taşıdığı ifade edildi.

Danıştay, düzenlemenin Anayasa’nın 2., 7., 13., 35., 36. ve 48. maddelerine aykırı olduğu kanaatine vararak, Anayasa’nın 152. maddesi uyarınca itiraz yoluyla dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.