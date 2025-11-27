Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgısiztan ziyareti sırasında Kırgız sarayını geziyordu. Aniden gözüne, Kırgıztan'a ait bir telli çalgı türü olan kopuz ilişti.

Devlet meselelerini bir anlık unutan Putin, eline kopuzu aldı. Merakla telleri titretmeye başladı.

Bir kopuz ustası ise, Rusya Devlet Başkanı'na kendi kopuzuyla eşlik etti.

Bişkek’teki KGAÖ zirvesi için toplanan yetkililerin önünde gerçekleşen sahnede Aleksandr Lukaşenko da vardı.

Yerel görevliler kopuzun Kırgız müziğinin merkezinde yer aldığını Putin'e şevkle anlattı. Putin birkaç nota çaldı, dikkatle anlatılanları dinledi.

Kafasını sallayarak kopuzu geri bırakan Putin, teşekkür ettikten sonra müzik kariyerine bir ara verdi.

Ziyaret kapsamında ticaret eğitim göç ve güvenlik alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Görüşmelerin ise bölgesel iş birliğini güçlendirmeye dönük adımlarla devam ettiği belirtildi.