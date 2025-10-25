ABD’de hükümetin kapanmasıyla maaş krizi yaşayan ordu, Başkan Donald Trump’ın duyurduğu 130 milyon dolarlık özel bağışla finanse edilecek. Ancak uzmanlar, bu adımın yasalara aykırı olabileceği ve kalıcı bir çözüm sunmadığı uyarısında bulunuyor.

Beyaz Saray’daki bir etkinlikte konuşan Trump, ismini açıklamadığı bir “vatansever dostunun” ABD ordusuna 130 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Trump, bağışçının kimliğini gizli tutarken, söz konusu kişinin “yakın bir arkadaşı” olduğunu söyledi.

MAAŞLAR İÇİN KULLANILACAK

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, bağışın “genel hediye kabul yetkisi” kapsamında Pentagon tarafından teslim alındığını belirtti. Parnell, “Bu fon, hizmet mensuplarının maaş ve sosyal haklarının maliyetini dengelemek amacıyla kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Hukuk uzmanları ise federal kurumların, Kongre’nin onayladığı ödenekler dışında harcama yapmasını veya gönüllü hizmet kabul etmesini yasaklayan yasaya dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu tür bir bağış, mevcut mevzuat çerçevesinde yasal ihlal sayılabilir. Beyaz Saray’ın Bütçe Ofisi ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

HÜKÜMET NEDEN KAPANDI?

ABD'de federal hükümet, 2025 mali yılının sona erdiği 30 Eylül Salı günü gece yarısı itibarıyla yeni bütçenin onaylanamaması nedeniyle 2019’dan bu yana ilk kez resmen kapandı.

ABD’de hükümet bütçe Kongre tarafından onaylanmadığında veya geçici finansman sağlanamadığında kapanmaya gidiyor.

Hükümet kapanması durumunda maaşlar ödenemeyeceği için birçok devlet kurumu geçici olarak faaliyetlerini durduruyor veya küçülme yoluna ilerliyor. Çünkü hükümetin yasal olarak para harcama yetkisi ortadan kalkıyor.