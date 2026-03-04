FETÖ’nün Ankara’daki yargı ayağının en önemli ismi olan ve birçok soruşturmayı takipsizlik kararları vererek kapatan eski savcı Şadan Sakınan, 10 yıl sonra yakalandı.

Sakınan itirafları ile karanlıkta kalan birçok olayı aydınlatabilir. KPSS sınav sorularının çalınması soruşturmasını kapatarak devletin kapılarını FETÖ’cülere açan Sakınan, FETÖ’cülere “Parsel Parsel arsa devri” ve Melih Gökçek ile ilgili suç duyuruları hakkında da takipsizlik verdi. Gökçek’in görevdeyken Sakınan ile 28 Şubat davasının hükümlü eski savcısı FETÖ’cü Mustafa Bilgili’ye Keçiören’de tarla vasfında arazi tahsis ettiği ve daha sonra imar değişikliği yapılarak bu tarlaların iş merkezi ve konut alanı haline getirilip değerinin de 10-15 misli arttırıldığı belirtildi.

Dönemin Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Gökçek’in FETÖ’cülere “Parsel parsel arsa dağıttığını” açıklamıştı.

9 yıldır gri kategoride aranıyordu

Operasyonun ardından gazeteci Murat Ağırel, Sakınan’ın Melih Gökçek hakkındaki çok sayıda suç duyurusuna takipsizlik verdiğini hatırlatarak şöyle dedi:

“Melih Gökçek hakkındaki çok sayıda suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı veren ve FETÖ davası kapsamında dokuz yıldır gri kategoride aranan Şadan Sakınan gözaltına alındı. Parsel parsel satıldığı iddia edilen Ankara’daki imar rantı dahil olmak üzere tüm hususlar ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmalıdır.”

Yıllarca böyle saklandı

Sakınan hakkında terör örgütüne üye olma suçundan 360 yıla kadar hapis isteniyor. Beş ayrı yakalama kararı bulunuyor.