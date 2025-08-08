Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu belirtilen resmi plakalı bir araca, akşam saatlerinde eskort olduğu iddia edilen üç kadının bindiği görüntüler şehri karıştırdı.

Sosyal medya hızla yayılan görüntülere çok sayıda tepki gelirken, Çorum Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Çorum Valiliği söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu:

“Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır.”